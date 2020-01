Harry e Meghan in The Crown? I produttori rispondono alla petizione social sulla #Megxit (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una vera e propria The Crown mania è scoppiata su Twitter in seguito all'annuncio della decisione di Harry e Meghan di lasciare i loro ruoli di membri senior della famiglia reale inglese. Subito dopo l'annuncio che il duca e la duchessa del Sussex hanno intenzione di cercare una loro autonomia finanziaria e trasferirsi in Canada col piccolo Archie, la serie Netflix è diventata immediatamente di tendenza su Twitter. Migliaia di utenti hanno auspicato che The Crown arrivi a sceneggiare la #Megxit, il neologismo creato sulla scia della #Brexit per indicare l'addio di Meghan al Regno Unito portandosi dietro Harry. Il fatto che la coppia voglia vivere in Canada, lavorare per diventare finanziariamente indipendente e dedicarsi al proprio ente di beneficenza è un cambiamento talmente radicale all'interno della dinastia Windsor che molti hanno auspicato l'intervento di The Crown per ... Leggi la notizia su optimaitalia

