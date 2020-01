Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito a causa del razzismo, secondo il New York Times (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il motivo dietro la scelta di Harry e Meghan Markle, secondo il New York Times Il prestigioso quotidiano statunitense si è fatto un’idea sul motivo che avrebbe spinto il principe Harry e Meghan Markle a lasciare il Regno Unito per trascorrere più tempo nel Nord America e a rinunciare al ruolo di membri “senior” della Famiglia Reale. È il razzismo, secondo quanto scrive Afua Hirsch giornalista, avvocato e attivista per lo sviluppo internazionale sulle pagine del New York Times. La scrittrice del bestseller del Sunday Times “Brit(ish): On Race, Identity and Belonging” nella sua opinione punta il dito contro la stampa britannica. “La stampa britannica è riuscita nel suo progetto di cacciare Meghan Markle, la duchessa del Sussex, fuori dalla Regno Unito”. Così inizia l’articolo della giornalista Hirsch. In una dichiarazione rilasciata su ... Leggi la notizia su tpi

CottarelliCPI : #Brexit: Londra ha deciso, anche l’accordo sull’#Erasmus andrà rinegoziato. Una mossa strategica... Forse in cambo… - HuffPostItalia : Antonio Caprarica: 'Harry un debole e Meghan la sua burattiniaia. Fare i reali part-time è ridicolo' - IlContiAndrea : Non mi stupisco della decisione di #Harry e #Meghan. Lei potrà tornare a fare l’attrice, lui a portare avanti le at… -