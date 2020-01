Harry e Meghan e il ciaone alla Royal Family: perché hanno fatto bene (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il principe Harry e Meghan Markle, duchi del Sussex, hanno raggelato Buckingham Palace annunciando, attraverso il proprio profilo Instagram, di voler prendere le distanze dalla Famiglia Reale. “Abbiamo l’intenzione di fare un passo indietro rispetto alle nostre posizioni di membri ‘senior’ della Famiglia Reale e adoperarci per diventare finanziariamente indipendenti” hanno annunciato, adducendo il desiderio di crescere il figlio Archie (anche) in Nord America e addolcendo la pillola con ripetuti riferimenti alla volontà di “continuare a onorare e supportare Sua Maestà la Regina”. Buckingham Palace, accantonando il solito aplomb, ha reagito – lo afferma il corrispondente ufficiale della Bbc Jonny Dymond – con sgomento, sia come reazione naturale a un evento senza precedenti (o quasi, nel 1936 l’erede al trono Edoardo VIII, fratello del padre della Regina Elisabetta II, ... Leggi la notizia su wired

