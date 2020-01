Ha giurato al Quirinale la neo ministra dell’Istruzione Azzolina. “La scuola italiana funziona. Va migliorata, non stravolta” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Ho giurato come ministra dell’Istruzione nelle mani del Presidente della Repubblica. Da oggi comincia un lavoro nuovo al Ministero. Cambia il ruolo, aumentano le responsabilità, ma lo spirito è lo stesso: determinazione, ascolto, passione per un mondo che sento mio. E una convinzione: la scuola italiana funziona. Va migliorata, non stravolta. La scuola ha bisogno di cura, semplificazione, rapidità nelle decisioni, visione. E di concretezza” ha detto la neo ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. L'articolo Ha giurato al Quirinale la neo ministra dell’Istruzione Azzolina. “La scuola italiana funziona. Va migliorata, non stravolta” LA NOTIZIA. Leggi la notizia su lanotiziagiornale

