Guido Crosetto sulla Libia: "Quanti errori italiani. Basta foto, usiamo ogni arma. Fregati da turchi e russi" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa e imprenditore, è il coordinatore nazionale di Fratelli d' Italia. Sul disastro libico parla chiaro. E lo fa in una intervista al Giornale in edicola venerdì dieci gennaio. "In questo momento sembriamo non avere alcun ruolo importante. Nessuna delle due Leggi la notizia su liberoquotidiano

PiazzapulitaLA7 : Testa a testa Bonaccini-Borgonzoni, Guido Crosetto: 'C'è insoddisfazione, le persone hanno visto le condizioni di v… - Libero_official : #Libia, Crosetto non risparmia il governo giallo-rosso - Itinara : RT @PiazzapulitaLA7: Testa a testa Bonaccini-Borgonzoni, Guido Crosetto: 'C'è insoddisfazione, le persone hanno visto le condizioni di vita… -