Grey's Anatomy: Justin Chambers dice addio dopo 15 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'attore Justin Chambers ha annunciato di aver detto addio alla serie Grey's Anatomy dopo quindici anni. Justin Chambers è uscito di scena dalla serie Grey's Anatomy dopo 15 anni e senza una puntata di addio che potesse permettere ai fan di salutare al personaggio in modo soddisfacente. ABC ha infatti annunciato che l'interprete di Alex Karev, presente nel cast del medical drama fin dal suo esordio sugli schermi, non tornerà nei prossimi episodi. L'ultima puntata di Grey's Anatomy in cui è apparso Justin Chambers è già andata in onda negli Stati Uniti a novembre mostrando il medico ritornare a casa per occuparsi della madre malata. L'attore, in un comunicato, ha dichiarato: "Non c'è un momento giusto ... Leggi la notizia su movieplayer

