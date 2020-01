Grey’s Anatomy | il dottor Alex Karev lascia la serie dopo sedici stagioni

Grey’s Anatomy - Justin Chambers lascia la serie dopo 15 anni : l’annuncio : Grey’s Anatomy: l’attore Justin Chambers lascia la serie dopo ben 15 anni nei panni di Karev. L’annuncio sorprende i fan Ci sono personaggi indimenticabili in Grey’s Anatomy; il dottor Stranamore, interpretato da Patrick Dempsey, fa parte di questo gruppo. Ma anche Justin Chambers farà sentire la sua mancanza. Il suo lungo viaggio nei panni del […] L'articolo Grey’s Anatomy, Justin Chambers lascia la serie ...

Addio ad Alex in Grey’s Anatomy - quella di Justin Chambers è l’uscita di scena più pesante dai tempi di Derek : Il pubblico dovrà dire Addio ad Alex in Grey's Anatomy 16: Justin Chambers ha annunciato la sua decisione di lasciare la serie in cui recita ormai da quindici anni, praticamente dal primo episodio. L'attore ha deciso di non rinnovare il suo contratto e di dire Addio al personaggio al termine della stagione in corso. Si tratta della perdita più pesante per i fan della serie dopo quella di Derek Shepherd e Cristina Yang (gli attori Patrick ...

Il futuro di Grey’s Anatomy tra nuove stagioni - crossover e spin-off : Il futuro di Grey's Anatomy è ancora da scrivere: già rinnovata per la diciassettesima stagione, la serie a tema medico più longeva nel suo genere non ha un orizzonte definito e continuerà ad andare in onda fintanto che la sua protagonista Ellen Pompeo vorrà continuare ad interpretare l'iconica Meredith Grey. Lo ha ribadito una volta di più Karey Burke, presidente della ABC Entertainment, intervenendo all'incontro del TCA Press Tour dedicato ...

Grey’s Anatomy 17 sarà l’ultima stagione? La risposta della ABC : Grey’s Anatomy terminerà con la stagione 17? Karey Burke: “Spero di no!” Già entrato nella storia della televisione americana come Medical-Drama più longevo di tutti i tempi, Grey’s Anatomy tornerà in onda sulla ABC giovedì 23 gennaio. A circa due settimane dal debutto della stagione invernale, i protagonisti delle produzioni Shondaland hanno partecipato ai consueti TCA Winter Press tour. Un’occasione per il network ...

ABC al TCA : il futuro di Grey’s Anatomy; una serie ABC-Marvel? Le date di Modern Family e HTGAWM : ABC al TCA, le speranze del CEO riguardo il futuro di Grey’s Anatomy. ABC e Marvel al lavoro su una nuova serie? Continua il TCA Winter Press tour, l’annuale appuntamento dove i broadcaster statunitensi presentano alla stampa quelle che sono le novità della stagione televisiva. Dopo la prima giornata dedicata a FOX, dove il presidente Michael Thorn ha parlato dei progetti della rete, il secondo giorno di tour è stato dedicato ad ABC, ...

Qualcuno morirà in Grey’s Anatomy 16×10? Svelata la trama del primo episodio del 2020 con medici in pericolo : Pare proprio che Grey's Anatomy 16x10 metterà a rischio la vita di alcuni dei suoi personaggi, in seguito all'emergenza scatenata dall'incidente con cui si è conclusa la prima parte di stagione. Il primo episodio del 2020 sarà parte di un maxicrossover con lo spin-off della serie, Station 19, che debutta nel palinsesto di metà stagione della rete coi nuovi episodi. Il 21 gennaio su ABC vanno in onda, in quest'ordine, la première della terza ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10 : tutti i protagonisti in pericolo : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10: la trama del primo episodio dell’anno Assente dai teleschermi americani dal 21 novembre, Grey’s Anatomy si appresta a riprendere la consueta programmazione giovedì 23 gennaio. Per quella data la ABC proporrà infatti il primo episodio dell’anno che, per l’occasione, consisterà in un crossover-event con Station 19. Lo speciale di ben due ore seguirà le vicende dei protagonisti ...

Fiocco rosa sul set di Grey’s Anatomy - è nata Arwen Giles : come proseguirà la gravidanza nella serie? : Incinta nella vita e nella serie, l'attrice di Grey's Anatomy Caterina Scorsone ha dato alla luce la sua terza figlia, Arwen Giles: l'interprete di Amelia Shepherd nel medical drama di ABC ha comunicato al pubblico la nascita della bambina sui social, con due scatti privati pubblicati alla vigilia di Capodanno. La Scorsone, 38 anni, e il marito Rob Giles hanno annunciato la nascita della piccola, pubblicando le prime foto della neonata su ...

Grey’s Anatomy nei nuovi episodi del 2020 arriva Sarah Rafferty di Suits : Sarah Rafferty di Suits guest star di Grey’s Anatomy Interessante sorpresa di fine anno dal mondo di Grey’s Anatomy. Attraverso il sempre informato TvLine arriva la notizia dell’arrivo come guest star in un arco di più episodi di Sarah Rafferty, meglio conosciuta come Donna di Suits. L’attrice sarà Suzanne nell’undicesimo episodio in onda il 30 gennaio negli USA su ABC e probabilmente il 2 marzo su Fox Life, ...

In Grey’s Anatomy 16 una new entry da Suits : le prime foto ufficiali e i dettagli sul personaggio : La veterana di Suits Sarah Rafferty lascia gli studi legali per entrare nelle corsie del Grey Sloan Memorial Hospital, come new entry del cast di Grey's Anatomy 16. Ad annunciarlo è TvLine, che pubblica anche le prime foto ufficiali dell'attrice nel suo nuovo ruolo: la Rafferty sarà un personaggio ricorrente in un arco di episodi di Grey's Anatomy 16, ma la trama in cui sarà attiva è ancora piuttosto indefinita. TvLine fornisce un primo ...

Ellen Pompeo struccata : la Meredith di Grey’s Anatomy ha gli occhiali ed è irriconoscibile [FOTO] : Tutti conosciamo la dottoressa Grey e le sue disavventure al Seattle Grace e l’abbiamo sempre vista bellissima, tra una cascata di capelli color miele e il verde acqua dei suoi occhi intensi. Ma l’avete mai vista senza trucco? Sembra davvero un’altra… Ellen Pompeo al naturale Ellen Pompeo è un’artista molto social, ha un legame fortissimo con gli utenti che la seguono su Instagram e le piace condividere spesso ciò ...

Ultimi episodi di Grey’s Anatomy 15 e 16 in onda il 23 dicembre su La7 e FoxLife - la programmazione riparte nel 2020 : Lunedì 23 dicembre vanno in onda in Italia il finale di stagione di Grey's Anatomy 15 e il finale autunnale di Grey's Anatomy 16, con gli Ultimi appuntamenti dell'anno per le rispettive stagioni del medical drama di ABC, attualmente in onda su La7 e FoxLife (canale 114 di Sky). Alla vigilia della vigilia di Natale, La7 trasmette gli Ultimi due episodi di Grey's Anatomy 15, col finale di stagione che si snoda tra drammi giudiziari, crisi ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy finale su La7 : Meredith Grey rischia l’arresto : Grey’s Anatomy 15: la trama dei due episodi finali La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy, una tra le più lunghe dell’intero telefilm, si appresta a congedare il numeroso pubblico di La7 lunedì 23 dicembre. A partire dalle 21.30 andranno infatti in onda gli episodi conclusivi dell’edizione 2019. Intitolate rispettivamente “Attratto dal sangue” e “Salto nella nebbia“, le due puntate non si concentreranno ...

Grey’s Anatomy 16×9 - anticipazioni : “Andiamo tutti al bar” - news e trama : Lunedì 23 dicembre 2019 alle 21.05 su Fox Life va in onda il nono episodio della sedicesima stagione di GREY’S ANATOMY, intitolato Andiamo tutti al bar (Let’s All Go to the Bar). Una puntata shock che, come da tradizione, segna la fine di questa prima parte di stagione. Il medical drama di Shonda Rhimes tornerà in onda su Fox Life tra circa due mesi, esattamente il 24 febbraio 2020, con un episodio crossover con lo spin off Station ...