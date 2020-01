Gregoretti, il sondaggio della Ghisleri: "Per il 60% Salvini fece bene a bloccare la nave coi migranti" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Pd e M5s vogliono mandare Matteo Salvini a processo. Ma non subito. Con calma, dopo le elezioni. Perché i giallorossi sanno quanto sia pericoloso il leader della Lega in versione "vittima" della giustizia. Se poi sono i suoi avversari politici a mandarlo alla sbarra, il danno è doppio. Meglio non an Leggi la notizia su liberoquotidiano

enrico11984867 : RT @TribvnvsPlebis: Persino nel sondaggio di #Piazzapulita la maggioranza degli intervistati dice che è ingiusto processare #Salvini . Ma… - ZoldanDaniele : RT @TribvnvsPlebis: Persino nel sondaggio di #Piazzapulita la maggioranza degli intervistati dice che è ingiusto processare #Salvini . Ma… - giandomenic45 : RT @TribvnvsPlebis: Persino nel sondaggio di #Piazzapulita la maggioranza degli intervistati dice che è ingiusto processare #Salvini . Ma… -