Green Deal europeo, 7,5 miliardi in sette anni al Fondo per la transizione: nel progetto può rientrare anche la modernizzazione dell’ex Ilva (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono 7,5 i miliardi proposti dalla Commissione europea per il nuovo Fondo europeo per la transizione verso un’economia verde (Fte). Lo stanziamento, che coprirà il settennio 2021-2027, permetterà di finanziare con risorse pubbliche “la modernizzazione” di grandi impianti industriali e “la bonifica di siti contaminati”, tra cui anche l’ex Ilva di Taranto, senza violare le regole di Bruxelles sugli aiuti di Stato. Lo si legge nella bozza, visionata dall’Ansa, che l’esecutivo europeo presenterà martedì prossimo. Nel documento redatto da Palazzo Berlaymont si propone che il Fte sia accessibile “a tutti gli Stati membri” e rientri all’interno delle politiche di coesione. A questo, nell’idea della squadra di Ursula von der Leyen, si aggiungeranno i cofinanziamenti nazionali e le risorse che gli Stati dovranno trasferire dai ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

europainitalia : ?? 'Il Green Deal è un primo passo che l'Europa ha fatto per dimostrare che vuole impegnarsi nella lotta al cambiame… - Noovyis : (Green Deal europeo, 7,5 miliardi in sette anni al Fondo per la transizione: nel progetto può rientrare anche la mo… - CaressaGiovanni : Bruxelles prepara l'aiutino per Ilva -