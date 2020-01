Grande Fratello Vip: Licia Nunez Accusa Imma Battaglia di Tradimento, la Replica della Donna! (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip è iniziato da poche ore e già è entrato nel vivo registrando il primo scontro. Nello specifico la concorrente Licia Nunez ha raccontato la sua storia d’amore con Imma Battaglia, rivelando come quest’ultima l’abbia tradita con Eva Grimaldi. L’attivista però ha prontamente Replicato. Ecco tutti i dettagli. Sono passate poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip è già abbiamo avuto il primo scontro a distanza che ha visto come protagoniste Licia Nunez e Imma Battaglia. La prima è un’attrice pugliese celebre per aver recitato in alcune fiction come Le tre rose di Eva e Vivere che adesso ha deciso di partecipare al reality presentato da Alfonso Signorini. Dentro la Casa però l’ attrice si è lasciata andare alle confidenze ed ha raccontato della sua storia d’amore, durata ben sette anni, con Imma Battaglia. ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… -