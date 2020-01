Grande Fratello Vip, le anticipazioni della seconda puntata (Di venerdì 10 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 10 gennaio 2020 Il Grande Fratello Vip torna dopo appena due giorni dal Grande lancio. Il reality show in salsa vip è giunto alla sua quarta edizione ed è condotto quest’anno da Alfonso Signorini. Durante la prima puntata, la casa ha fatto posto a tanti nuovi concorrenti vip che avranno il piacere di tormentare e deliziare gli italiani. Alcuni non hanno perso tempo, dando già prova di una lingua biforcuta (come Antonella Elia e il suo attacco ai Ferragnez). Dopo l’esordio dell’8 gennaio, venerdì 10 arriva già la seconda puntata del Grande Fratello Vip, dove si sveleranno i nuovi ingressi nella casa, possibili uscite e tanto trash. Di seguito, le anticipazioni della puntata di questa sera. Grande Fratello Vip, le anticipazioni della seconda puntata Mentre la prima parte del cast ha fatto ingresso ... Leggi la notizia su tpi

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… -