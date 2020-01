Grande Fratello Vip, Imma Battaglia contro Licia Nunez: “Se vuoi raccontare la nostra storia, allora raccontala tutta” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Immediata la risposta dell’attivista LGBT Imma Battaglia alla concorrente del Grande Fratello Vip, l’attrice Licia Nunez. Quest’ultima infatti aveva rivelato, mentre entrava nella Casa più spiata d’Italia, di aver vissuto per sette anni una storia d’amore con la Battaglia fino a quando non è stata tradita a causa di Eva Grimaldi, che oggi è sposata con l’attivista. Imma Battaglia ha fatto qualche ora dopo una story su Instagram rivolgendosi sia al conduttore Alfonso Signorini che all’ex fidanzata. “Alfonso Signorini, la verità ha mille volti. – scrive sibillina – Licia, se vuoi raccontare la nostra storia, allora raccontala tutta”. Si aprono quindi scenari imprevedibili soprattutto in vista della puntata di domani. Non è escluso che si apra un confronto diretto in diretta tra le due ragazze. Anche Vladimir Luxuria ha difeso l’amica Imma, su Twitter ha tuonato: ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

