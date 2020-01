Grande Fratello Vip contro Il Cantante Mascherato? Antonella Elia: "Spogliamoci per f0ttere gli ascolti" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Grande Fratello Vip contro Il Cantante Mascherato. La sfida fra le prime serate di Canale 5 e Rai 1 avrà luogo solo domani sera, venerdì 10 gennaio 2020, ma pare che il battaglione Mediaset abbia già iniziato ad elaborare un piano per avere la meglio sull'avversario. A caricare i primi colpi in canna, non la squadra di autori del reality show, con qualche straordinaria anticipazione per la seconda puntata dell'edizione, ma gli stessi perspicaci concorrenti.Nel pomeriggio, Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Rita Rusić sono state beccate dalle telecamere del programma a discutere della battaglia, che vedrà contrapposti gli ultimi ingressi nella casa di Cinecittà e il nuovo talent show di Milly Carlucci, versione italiana del fortunato The Masked Singer. "Parte Cantanti nella maschera", solleva la produttrice croata, alludendo chiaramente al competitor. L'ex valletta di Mike Bongiorno, ... Leggi la notizia su blogo

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… -