Grande Fratello Vip 4, arriva la prima squalifica? La frase sessista crea un caso [FOTO] (Di venerdì 10 gennaio 2020) frase sessista al Grande Fratello Vip 4 Mercoledì sera su Canale 5 ha preso il via la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone del reality show c’è il giornalista Alfonso Signorini, mentre Wanda Nara e Pupo sono i due opinionisti. Ma la nuova stagione non è partita nel migliore dei modi infatti in termini d’ascolti è stata battuta dal film di Rai Uno, Headi. Ma le brutte notizie non sono terminate qui, infatti potrebbe arrivare la prima squalifica per una frase sessista. A dirla è stato l’attore Fabio Testi. Nelle prime 24 ore, infatti, l’uomo ha pronunciato una battuta volgare che potrebbe costargli il posto all’interno della casa di Cinecittà. In occasione delle nomination, tutte le donne del programma Mediaset hanno fatto il suo nome. L’artista è finito nel tugurio insieme ai vecchi concorrenti del GF e proprio lì ha detto che le femmine ... Leggi la notizia su kontrokultura

