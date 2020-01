Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia contro Fedez e Chiara Ferragni: "Il video con la pole dance? Terribili, simpatici zero!" (Video) (Di venerdì 10 gennaio 2020) E' un'Antonella Elia scatenata, quella che stiamo vedendo in queste prime ore di Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, tornato in onda su Canale 5, mercoledì scorso, in prima serata.Dopo aver svelato retroscena "scomodi" riguardanti Pechino Express, il reality game di Rai 2 al quale ha preso parte in passato, e dopo aver proposto ironicamente di spogliarsi per battere la concorrenza de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci che avrà inizio stasera su Rai 1 e che sfiderà la seconda puntata del GF Vip 4, la Elia ha sparato a zero su Fedez e Chiara Ferragni, facendo riferimento ad un loro video ironico nel quale praticavano la pole dance.Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia contro Fedez e Chiara Ferragni: "Il video con la pole dance? Terribili, simpatici zero!" (video) 10 gennaio 2020 15:29. Leggi la notizia su blogo

