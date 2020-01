Governo ancora diviso su concessione ad Autostrade. Renzi contrario alla revoca (Di venerdì 10 gennaio 2020) Governo ancora diviso sulla revoca della concessione ad Autostrade. Se il M5s e' compatto nel pretendere la caducazione della convenzione, il Pd e' per un approccio piu' garantista, mentre Italia Viva e' contraria. Il partito di Matteo Renzi ha gia', in sede di approvazione del decreto Milleproproghe, manifestato il suo dissenso alla norma che prevede, in caso di revoca, il passaggio delle concessioni da Aspi ad Anas. Il decreto prevede anche la cancellazione dell'indennizzo. Aspi, dal canto suo, non sta a guardare e se in sede di conversione del decreto non ci saranno modifiche significative attivera' la risoluzione del contratto a fine gennaio.In questo modo infatti potrebbe incassare oltre 23 miliardi di euro evitando il fallimento della societa'. A consentirglielo, l'articolo 9 bis, comma 4, della convenzione secondo cui, in caso di modifica della norma della convenzione stessa, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

