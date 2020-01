Gossip News: Luca Argentero emozionato, Giulio Raselli assente… (Di venerdì 10 gennaio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Luca Argentero e della sua Cristina ospiti speciali, del trono di Giulio, di Chiara Ferragni e il suo sfogo social e della seconda puntata del “Grande Fratello Vip”. Luca Argentero: Luca e Cristina sono innamoratissimi, da un po’ di tempo a questa parte anche super felicissimi: presto saranno in tre. Nel frattempo, però, la coppia sarà ospite di Maria De Filippi a “C’è posta per te”; ancora non sappiamo a chi faranno una sorpresa, ma siamo sicuri che sarà emozionante. Giulio Raselli: torna il trono classico e torna anche lo spetteguless su Giulio Raselli. Insomma, ricapitolando: Giulio avrebbe scelto Giulia, dando così il due di picche a Giovanna. Quello che sappiamo per certo è che nella registrazione di ieri, ... Leggi la notizia su velvetgossip

mtvitalia : A che età ha dato il suo primo bacio e tante altre curiosità raccontate direttamente da Harry Styles ?? - mtvitalia : Selena Gomez è la dolcezza fatta persona ?? #Rare - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Cosa guardiamo? Il #gfvip o #ilcantantemascherato ??? Io zapping.. -