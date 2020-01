Gossip Grande Fratello Vip: Pago e Adriana Volpe si baciano (VIDEO) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Antonella Elia provoca Adriana Volpe e Pago del GF Vip 4: “Datevi un bacio con la lingua” Stamattina i concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini si sono alzati di buon umore. E nel momento in cui si sono ritrovati in cucina per fare la colazione, hanno deciso di giocare a ‘Obbligo o verità’. A quel punto Antonella Elia ha preso immediatamente la palla al balzo per fare una clamorosa richiesta a Adriana Volpe e Pago. Difatti la popolare e bionda soubrette, con il sorriso sotto i baffi, ha chiesto ai due concorrenti del GF Vip 4: “Datevi un bacio con la lingua…” Una richiesta che ha preso in contropiede Pago e Adriana Volpe. Difatti l’ex di Serena Enardu ha subito esclamato: “Ma che sei matta?! Ma ha il marito…Ma cosa ti sei bevuta? Ha un marito a casa che la vede…Mi vuoi far menare dal marito?” Ma la ... Leggi la notizia su lanostratv

