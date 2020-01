«Good Luck Guys»: la dedica dello street artist TvBoy a Harry e Meghan (Di venerdì 10 gennaio 2020) La notizia che tiene testa alle cronache degli ultimi giorni, e cioè la decisione da parte del principe Harry e di sua moglie, Meghan Markle – duchi di Sussex -, di rinunciare per sempre allo status di “reali” della Corona inglese, per condurre una vita da privati cittadini, non è sfuggita allo street artist TvBoy. L’artista ha infatti fatto il suo personale “in bocca al lupo” ai due: un quadro raffigurante i quasi ex Senior Royals mentre si guardano, occhi negli occhi, con gli abiti delle nozze. Sullo sfondo, un cuore. E poi la didascalia: «Good Luck Guys». Visualizza questo post su Instagram Good Luck Guys <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f44b-1f3fb.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

