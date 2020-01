Golf, PGA Tour 2020: Collin Morikawa guida il Sony Open in Hawaii al termine del primo round (Di venerdì 10 gennaio 2020) La carovana del PGA Tour ha raggiunto le Hawaii per dar vita ad una nuova tappa del circuito professionistico più ricco. Spazio dunque al Sony Open in Hawaii (montepremi 6,7 milioni di dollari), kermesse che si sviluppa sul difficile percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti). Al termine del primo round guida la classifica Collin Morikawa. L’americano svetta grazie ad un ottimo -5 di giornata (65 colpi), e può vantare due lunghezze di margine sugli inseguitori. In seconda piazza con -3 troviamo l’australiano Matt Jones, che condivide al momento la piazza d’onore con gli statunitensi Ted Potter Jr, Ryan Palmer e Sam Ryder. Chiudono infine la top ten con il punteggio di -2 il neozelandese Tim Wilkinson, l’australiano Cameron Davis, il canadese Corey Conners, gli americani Patrick Rodgers, Marc Leishman, Rory Sabbatini, Brian Harman, ... Leggi la notizia su oasport

