Golden Gala 2020, ufficiale: si svolgerà al San Paolo di Napoli! Trasloco obbligato da Roma (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una novità importante riguarda l’edizione 2020 del Golden Gala Pietro Mennea. Il celeberrimo meeting di atletica leggera italiano, quinta tappa della Diamon League, si terrà il 28 maggio al San Paolo di Napoli. Un cambio di sede rilevante quello della competizione citata, visto che la casa abituale (l’Olimpico di Roma) non sarà disponibile per permettere gli interventi di adeguamento della struttura in vista degli Europei 2020 di calcio, che inizieranno il 12 giugno con la sfida inaugurale tra Italia e Turchia. La scelta, dunque, è ricaduta sul capoluogo campano, dal momento che l’impianto ha avuto un restyling importante in occasione delle Universiadi 2019 e dunque la FIDAL ha optato per questa soluzione. Non si tratta della prima volta che il meeting non si disputerà a Roma. Negli ultimi 40 anni è la quarta circostanza che si andrà in scena in una sede diversa da ... Leggi la notizia su oasport

