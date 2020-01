Gli Usa brandiscono l'arma delle nuove sanzioni contro l'Iran. Nel mirino l'acciaio e dirigenti del regime (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il segretario al tesoro Usa Steve Mnuchin e il segretario di stato Mike Pompeo hanno annunciato in una conferenza stampa alla Casa Bianca nuove sanzioni contro Teheran per l’attacco missilistico Iraniano contro due basi Usa in Iraq, come anticipato dal presidente Donald Trump.Le nuove sanzioni - ha detto Mnuchin - avranno come obiettivo otto dirigenti del regime “che hanno portato avanti le attività destabilizzanti del regime e sono coinvolti nei raid missilistici di martedì” contro le basi americane. Mnuchin ha anche riferito che le sanzioni colpIranno l’acciaio e il settore tessile, minerario, manifatturiero e delle costruzioni.Tra gli otto - ha riferito Pompeo - ci sono il segretario del Consiglio supremo di sicurezza Iraniano Ali Shamkhani e il comandante della milizia Basij Gholamreza Soleimani.Il segretario di Stato ha ribadito di “non ... Leggi la notizia su huffingtonpost

