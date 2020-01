Gli effetti del governo giallorosso sul gradimento dei politici su Facebook (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il crescente divario tra i partiti di centrodestra e quelli della coalizione di governo si fa sempre più netto, anche sui social. Su Facebook negli ultimi 5 mesi si sta manifestando una singolare polarizzazione: da un lato i leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia guadagnano sempre più like e fan; dall'altro quelli del M5s, che finora ha avuto un grande consenso sui social, cominciano a perdere seguaci in maniera consistente. Lo raccontano i dati raccolti dal sito Politicasufacebook.it, che ogni giorno pubblica gli aggiornamenti rilasciati dal social di Menlo Park. Facebook oggi è il social più usato in Italia, con circa 35 milioni di utenti attivi. Considerato solo il periodo che va dalla nascita dell'esecutivo Pd-M5s a oggi, su Facebook il politico che ha guadagnato più seguaci è stato Matteo Salvini, con 188.397 like in più alla sua pagina. ... Leggi la notizia su agi

