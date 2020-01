Giustizia privata: trama e cast del film in onda su Italia 1 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Giustizia privata: trama e cast del film in onda stasera Questa sera, venerdì 10 gennaio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Giustizia privata che vede nel cast due grandi attori come Jamie Foxx e Gerard Butler. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La trama Clyde Shelton è un ingegnere che lavora per il governo americano, ma ha deciso di licenziarsi per stare con la sua famiglia. La sua vita viene sconvolta quando due criminali irrompono nella sua casa, l’accoltellano e sotto i suoi occhi uno dei due stupra e uccide la moglie e la figlioletta. I malviventi vengono catturati grazie all’identificazione di Shelton, che fornisce al procuratore Nick Rice tutti gli elementi possibili, ma durante il processo Rice preferisce patteggiare pur di vincere la causa, accettando la pena di morte per Ames il ... Leggi la notizia su tpi

