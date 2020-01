Giulia Salemi e Luigi Ammaturo Ecco chi è il nuovo fidanzato dopo Francesco Monte

Giulia Salemi conquistata da Luigi Ammaturo a suon di rose e telefonate - : Luana Rosato Svelato il nome del presunto nuovo fidanzato di Giulia Salemi: si tratterebbe di Luigi Ammaturo, che l'avrebbe conquistata in modo molto romantico Sembra che l’amore sia tornato nella vita di Giulia Salemi che, dopo la sofferta relazione con Francesco Monte, è stata avvistata in quel di Courchewel, in Francia, con l’ipotetico nuovo fidanzato. Fino a qualche ora fa il nome del giovane misterioso con cui la Salemi ha ...

Giulia Salemi - chi è il fidanzato : retroscena sulla neonata relazione : Giulia Salemi, archiviata la love story con Francesco Monte, ha ritrovato l’amore: chi è la nuova fiamma, tutti i retroscena di Spy Un anno davvero all’insegna delle emozioni per l’ex gieffina: Giulia Salemi ha ritrovato la serenità insieme alla sua nuova fiamma Luigi. La modella italo-persiana ha affrontato un lungo periodo doloroso in seguito alla […] L'articolo Giulia Salemi, chi è il fidanzato: retroscena sulla ...

“Ci fai svenire”. Giulia Salemi - scatto in intimo da togliere il fiato : A Capodanno la bellissima Giulia Salemi è stata pizzicata in compagnia di un uomo misterioso ed in molti hanno pensato che non fosse più single. L’inizio di una nuova relazione sentimentale, dopo la batosta subita da Francesco Monte, non è però stato confermato dalla diretta interessata. In questi giorni si trova in Lombardia e precisamente a Milano, dove il freddo regna sovrano. Ma nelle ultime ore l’ex gieffina ha voluto rievocare ...

Giulia Salemi Instagram - senza intimo sotto il cardigan aperto : «Ci fai svenire!» : La bellissima Giulia Salemi in questi giorni si trova in Lombardia. La città di Milano d’inverno ha delle temperature molto basse e così Giulia per sentire meno freddo ha pensato bene di tornare con la mente indietro nel tempo. La modella così ha deciso di postare delle sue foto dell’estate 2019 ad Amalfi. Vedere le sue foto sotto il sole estivo le ha riscaldato il cuore. Naturalmente il post è piaciuto moltissimo anche ai suoi ...

Nuovo amore per Giulia Salemi? Arriva la risposta dell’influencer (Foto) : Nelle scorse ore sul web è circolata la notizia del presunto fidanzamento di Giulia Salemi con un ragazzo di nome Luigi. A dare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che ha postato sui social anche alcune foto della bella influencer mentre era in vacanza in Francia. Ad onor del vero dalle immagini rese pubbliche dal giornalista si vede chiaramente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in compagnia di alcune persone. Tra ...

“E poi l’amore”. Giulia Salemi - la verità sulle voci di un uomo nella sua vita : Beccata a Capodanno: Giulia Salemi era in compagnia di un uomo. Ma chi è? Via libera al pettegolezzo più sfrenato, nonostante il silenzio palesato dall’influencer sulla sua vita privata. Giulia Salemi non si è pronunciata espressamente, ma qualcosa solo oggi fa capolino tra le pagine del gossip. Adesso la Salemi, attraverso delle Instagram stories, si è sbilanciata, chiarendo una volta per tutte come stanno le cose, senza risparmiare quel che ...

Giulia Salemi dimentica Francesco Monte e ritrova l’amore con il suo Luigi (Foto) : Nuovo anno e nuovo amore per Giulia Salemi. La bella influencer, infatti, sarebbe nuovamente felice tra le braccia di Luigi. A dare la notizia è stato Gabriele Parpiglia che sul suo profilo instagram ha postato anche delle immagini che riguarderebbero proprio la neonata coppia. Ovviamente, come spesso accade in queste situazioni, non c’è stata nessuna conferma dai diretti interessati. Se la notizia del fidanzamento fosse vera potranno ...

Giulia Salemi ha un nuovo amore? L’ex gieffina smentisce su Instagram : Giulia Salemi sul suo profilo Instagram smentisce di avere un nuovo fidanzato, ecco cosa ha detto ai suoi tantissimi follower Torna ad attirare l’attenzione del gossip Giulia Salemi, ex gieffina della terza edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la dolorosa rottura con Francesco Monte la bellissima modella ha finalmente ritrovato l’amore? Ultimamente si è molto parlato di un presunto nuovo flirt di Giulia Salemi, a Capodanno è stata ...

Giulia Salemi e il gossip sul nuovo fidanzato - lei : “Il principe azzurro deve ancora arrivare” : Giulia Salemi è tornata al centro del gossip. Da qualche giorno si parla con insistenza della modella e influencer italo-persiana, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe trovato un nuovo amore, o per lo meno un flirt tra le nevi di Courchevel, la località montana francese in cui si trova in vacanza. La stessa ex di Francesco Monte ha parlato (benché in modo piuttosto criptico) della sua attuale vita sentimentale, rispondendo ...

Giulia Salemi e il gossip sul nuovo fidanzato - lei : “Il principe azzurro deve ancora arrivare” : Da giorni si parla di un presunto nuovo amore per Giulia Salemi, dopo la fine della relazione con Francesco Monte. Alcune foto la mostrano avvinghiata a un giovane, che si chiamerebbe Luigi. Lei mantiene il riserbo, ma fa capire al contempo di non essere fidanzata: "Il principe azzurro? Mandategli un cavallo così arriva".Continua a leggere

Giulia Salemi smentisce fidanzamento : “L’amore?” e confessa tutto : Il fidanzato di Giulia non esiste? La ragazza ha voluto mettere un punto ai gossip sul suo conto Giulia Salemi era stata beccata a Capodanno assieme a un uomo misterioso: sui due sono stati scritti un’infinità di pettegolezzi ma, da quando è iniziato l’anno nuovo, l’influencer non si è mai pronunciata sulla sua vita privata… […] L'articolo Giulia Salemi smentisce fidanzamento: “L’amore?” e confessa ...

Irene Capuano Instagram - insolito primo piano : somiglianza incredibile con Giulia Salemi : I fan di Uomini e donne conoscono bene Irene Capuano, ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni, che lo scorso anno era stato messo sul trono da Maria De Filippi dopo il Sara Affi Fella gate. La giovane, oggi un’affermata influencer, è molto attiva sui social: pubblica di tanto in tanto scatti piccanti, foto prese da servizi professionali, ma anche sprazzi della propria quotidianità. Nello specifico un ritratto di recente ha attirato ...

Giulia Salemi tradita da Monte - una foto incastra l’ex tronista : «Che schifo - ma non si vergogna» : Giulia Salemi tradita da Francesco Monte: il dubbio che alla base della rottura tra la modella italo-persiana e l’ex volto di Uomini e Donne ci fosse una scappatella di lui si era insinuato tra i fan della coppia già ai tempi del sofferto allontanamento, ma oggi – a distanza di qualche mese – l’ipotesi sembra farsi sempre più certa. Ad incastrare l’ex tronista ed ex dibattutissimo naufrago una foto postata dall’attuale fidanzata sul proprio ...

Francesco Monte ha tradito Giulia Salemi | Foto incastra ex di Uomini e Donne : Francesco Monte ha tradito Giulia Salemi, a confermare questi sospetti è stata proprio Isabella De Candia che sembrerebbe aver messo nei guai il suo fidanzato. Cosa ha combinato Isabella, tanto da, mettere dei casini l’ex tronista di Uomini e Donne? La storia d’amore tra la modella pugliese Isabella De Candia e Francesco Monte, ex amatissimo […] L'articolo Francesco Monte ha tradito Giulia Salemi | Foto incastra ex di Uomini e Donne ...