Giulia Salemi conquistata da Luigi Ammaturo a suon di rose e telefonate - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luana Rosato Svelato il nome del presunto nuovo fidanzato di Giulia Salemi: si tratterebbe di Luigi Ammaturo, che l'avrebbe conquistata in modo molto romantico Sembra che l’amore sia tornato nella vita di Giulia Salemi che, dopo la sofferta relazione con Francesco Monte, è stata avvistata in quel di Courchewel, in Francia, con l’ipotetico nuovo fidanzato. Fino a qualche ora fa il nome del giovane misterioso con cui la Salemi ha trascorso il Capodanno era ignoto, ma ci ha pensato il settimanale Spy a rendere noti il nome e il cognome di colui che pare essere riuscito a far dimenticare alla ex gieffina Monte. Si tratterebbe di Luigi Ammaturo, napoletano doc e figlio di un petroliere, che si dice sia riuscito a fare breccia nel cuore di Giulia con un corteggiamento serrato e molto romantico. Come raccontato dal magazine, Luigi avrebbe iniziato a manifestare il suo interesse nei ... Leggi la notizia su ilgiornale

