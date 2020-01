"Giù le mani dal pisolino al lavoro". E gli autisti napoletani fanno sciopero (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luca Fazzo La protesta per la sospensione di un collega colto in flagrante Giù le mai dal pisolino, diritto inviolabile del lavoratore, garanzia costituzionale di rinnovata solerzia del dipendente: che tanto più farà bene la sua parte quanto più si sarà riposato a sufficienza. É questa la battaglia che avrebbe visto scendere in sciopero una sessantina di conducenti dell'Anm, l'azienda di trasporti pubblici del Comune di Napoli, mobilitati in difesa di un collega punito per avere esercitato la facoltà di pennichella. Ad incastrare il dormiglione, secondo quanto riferisce ieri il Corriere del Mezzogiorno, è una indagine interna decisa dai vertici dell'Anm che mandano una squadra di ispettori in uno dei principali depositi di mezzi dell'azienda, il Brin. Qualche voce, pare, aveva segnalato che non tutti gli addetti al deposito, ed in particolare gli autisti del turno di notte, ... Leggi la notizia su ilgiornale

