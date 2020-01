Giovanni Maria Flick: "Sconcertato per la mediazione sulla prescrizione" (Di venerdì 10 gennaio 2020) La soluzione prospettata da Giuseppe Conte per mettere d’accordo Pd e M5S sul nodo prescrizione non convince Giovanni Maria Flick, ex ministro, presidente emerito della Corte Costituzionale, che all’Huffington Post si dichiara “Sconcertato”.Professore, dal vertice di maggioranza di ieri sera esce fuori questa mediazione: stop della prescrizione solo per le condanne in primo grado. A suo parere non lede l’articolo 27 della Costituzione, vale a dire il principio secondo cui un imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva?“Intanto comincerei a essere perplesso su cosa è successo ieri sera, alla luce delle divulgazioni giornalistiche. Il vertice sembra si sia concluso con la promessa del ministro della Giustizia di presentare fra una settimana la riforma del processo penale nella quale inserire questa nuova variante. Io ... Leggi la notizia su huffingtonpost

giulio_angelis : @fattoquotidiano #prescrizione @AlfonsoBonafede lodo @GiuseppeConteIT: dubbia costituzionalità anche per Flick: “La… - alian_maria : RT @PieraBelfanti: Venerdì 10 Stefano #Bonaccini in prov. di Piacenza ore 16.20, Castel San Giovanni (PC): visita azienda #Monclair ore… - Lorenzo98761418 : RT @MrVektriol: Giovanni Battista Lulli, florentin: Marche pour la cérémonie des Turcs, musica dalla comédie-ballet Le Bourgeois-Gentilhomm… -