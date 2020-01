Giovanni Custodero, il portiere malato di cancro: «Da domani avrò la sedazione profonda» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Giovanni Custodero, il giovane portiere malato di cancro che commuove tutti. Il giocatore dl Fasano calcio a5 è malato di sarcoma osseo, con un lungo messaggio che ha colpito nel profondo tutti coloro che hanno letto le sue parole. “Ci sono voluti quasi 4 anni, 6 interventi, diversi cicli di radioterapia su più punti del mio corpo per abbattere il mio fisico. È ormai un mese che sono bloccato dentro il mio letto ed ora sono allo stremo delle mie forze e non per questo ho deciso di fermarmi (non sarebbe da me), ma continuerò nel mio percorso senza mai mollare. Non augurerei questa sofferenza neanche al mio peggior nemico, ma qualcuno doveva pur beccarsela. Ho deciso di scrivere questo post perché da molto non sono sui social e non rispondo a messaggi privati, perché credo sia più giusto dedicare questo tempo alle persone più importanti della mia vita (non che voi non lo siate, ... Leggi la notizia su howtodofor

fattoquotidiano : Giovanni Custodero, la famiglia del 25enne che ha scelto la sedazione: “Guerriero sorridente. Ora riposa tranquillo… - Corriere : Il calciatore di 27 anni e l’annuncio: «Ho il cancro, da domani avrò la sedazione profonda» - infoitinterno : La resa del guerriero sorridente: Giovanni Custodero decide di entrare in coma farmacologico -