Giovanni Conversano attacca Serena Enardu: “Vorrei parlare con Pago” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ospite nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 Giovanni Conversano attacca la sua ex Serena Enardu. E nello studio di Barbara D’Urso dichiara: “Vorrei parlare con Pago“. Il cantante è infatti entrato a far parte della casa del Grande Fratello Vip lo scorso 8 gennaio, ma attenderlo, proprio nella puntata di questa sera 10 gennaio, potrebbe esserci una sorpresa inaspettata: la sua ex (Serena Enardu), con la quale ha messo fine alla relazione durante il reality Temptation Island Vip (ndr.). Nell’attesa che il pubblico del Grande Fratello Vip decida se far entrare o meno Serena Enardu all’interno della casa per permetterle un chiarimento con il suo ex Pago, un altro ex della ‘gemella sarda’ torna ad attaccarla. Si tratta di Giovanni Conversano che di Serena dichiara: “Pago è una vittima e un ragazzo straordinario. Vorrei parlargli per ... Leggi la notizia su velvetgossip

pomeriggio5 : Giovanni Conversano ha dei dubbi sul riavvicinamento della sua ex Serena e Pago #Pomeriggio5 - gossipblogit : Grande Fratello Vip, Giovanni Conversano: 'Serena Enardu malata di visibilità, Pago è una vittima' (video) - zazoomblog : Giovanni Conversano attacca Serena Enardu: “È malata di visibilità vorrei parlare con Pago” - #Giovanni… -