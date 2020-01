Giorgia Meloni: “Italia pronta per un premier donna” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Giorgia Meloni si è lasciata andare ad alcune rivelazioni su quelle che secondo lei potrebbe essere il futuro del governo italiano. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, il Paese sarebbe pronto ad una leadership al femminile: “Se avessimo avuto un premier donna ora staremmo meglio” ha detto nel corso di un’intervista. “Per me i tempi sono sempre stati maturi. Gli italiani hanno una certa resistenza a riconoscere che le donne dimostrano tutti i giorni di saper governare, anche quando escono dai confini domestici“. Che si tratti di una mossa calcolata? Secondo molto potrebbe essere proprio lei la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni: “L’Italia è pronta” La Meloni ha già dimostrato in più occasioni di avere carisma e istinto alla leadership essendo anche l’unica donna, al momento, alla ... Leggi la notizia su notizie

MariangelaErcu3 : RT @FrancescoLollo1: Qui Giorgia Meloni spiega quanto sono vigliacchi quelli del #M5S e del #Pd ???? - notizieit : Giorgia Meloni: “Italia pronta per un premier donna” - Gianna17 : RT @gevas90: Sul deficit Giorgia Meloni ha detto una cazzata ipersuperliberista. Non c’è speranza. #drittoerovescio -