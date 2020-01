Giorgia Meloni “In Italia i tempi sono maturi per una donna come Presidente del Consiglio” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Giorgia Meloni è stata intervistata dal magazine Grazia. Il leader indiscusso di Fratelli d’Italia è l’unica donna al momento alla guida di un grande partito in Italia. In questi ultimi mesi Fratelli d’Italia ha registrato un incremento pazzesco di popolarità schizzando nei sondaggi oltre il 10%. Dopo anni che Fratelli d’Italia era sempre intorno al 3 – 4% dei consensi. Da questo autunno è incominciata una crescita di consensi che ha permesso al partito di arrivare in doppia cifra. Giorgia Meloni ha raccontato che gestire un partito come Fratelli d’Italia per lei non è stato per nulla facile avendo anche una figlia di soli 3 anni e passando 12 ore al telefono. La Meloni ha voluto sottolineare come secondo lei i tempi in Italia per una premier donna sono maturi: “Questo dipende dalle donne. Per me i tempi sono sempre stati maturi. Gli Italiani hanno una certa ... Leggi la notizia su baritalianews

