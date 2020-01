Giorgia Meloni a Ferrara “contribuiremo alla storica vittoria del centrodestra. I signori di Roma sono abbarbicati alla poltrona” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tantissima gente ieri per Giorgia Meloni a Ferrara. La leader di Fratelli d’Italia ha iniziato il suo tour per le prossime elezioni regionali che si svolgeranno il 26 gennaio. Giorgia Meloni ha scaldato i cuori dei suoi militanti quando dal palco di Ferrara ha pronunciato la significativa frase “contribuendo alla storica vittoria del centrodestra“. Giorgia Meloni è stata chiara, il voto in Emilia Romagna avrà risvolti anche a livello nazionale. La leader di Fratelli d’Italia ha detto che “dal voto in Emilia Romagna dipendono moltissime cose. Questi signori a Roma, così abbarbicati alla poltrona se anche l’Emilia Romagna svolta, probabilmente non potranno continuare a fare finta di niente”. Per la Meloni se anche la roccaforte rossa dovesse cadere il governo non può far finta di niente: “Forse anche il presidente Mattarella dovrebbe dare un altro significato ... Leggi la notizia su baritalianews

