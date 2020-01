Gianni Fiorellino si prende il Palapartenope: è sold out per il concerto dell’11 gennaio 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Da anni impegnato nella musica pop napoletana, portata avanti con rigore e lavoro e distinguendosi dai pregiudizi che infestano il genere, Gianni Fiorellino celebra il nuovo disco "Sono sempre io" con un concerto-evento previsto per l'11 gennaio 2020 al Palapartenope. I biglietti sono andati tutti sold out già da settimane. Leggi la notizia su fanpage

radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: E' stata sulo 'na sbandata di Gianni Fiorellino! Sintonizzati ora. - cn1926it : NAPOLI OLTRE IL NAPOLI – Gianni #Fiorellino: “Vi racconto il mio amore per la musica e per la città” - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Nun riattaccà di Gianni Fiorellino! Sintonizzati ora. -