GFVIP | i concorrenti vogliono ‘boicottare’ il programma concorrente di Milly Carlucci

La sfida del venerdì sera tra Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci, e la seconda puntata del Grande Fratello Vip è accesissima. Il reality condotto da Alfonso Signorini al debutto è stato superato a sorpresa dalla replica del film Heidi ma c'è chi all'interno della casa cerca soluzioni per "boicottare" il competitor. "Domani parte I Cantanti nella Maschera, è la concorrenza che abbiamo", esordisce in casa Rita Rusic, al suo fianco l'influencer Clizia Incorvaia impegnata a cercare soluzioni per frenare la trasmissione di Rai1: "Dobbiamo fare qualcosa per la Carlucci. Quindi domani ragazzi posso dire una cosa? Facciamo qualcosa di eclatante." Antonella Elia la tocca leggera riguardo la concorrenza

