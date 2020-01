Gf Vip, Serena Enardu non entra nella Casa. Pago: "Sei arrivata troppo presto" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Francesca Galici Lacrime ed emozioni per Serena Enardu e Pago nel loro primo incontro in nella Casa del Gf Vip in attesa della decisione del pubblico, che poi ha deciso di non far entrare la donna nela Casa Per quasi 48 ore, Serena Enardu ha potuto osservare Pago da lontano, rinchiusa all'interno di un ambiente segreto della Casa del Gf Vip. Dopo aver espresso il desidero di vedere Pago, mercoledì scorso l'ex protagonista di Uomini e Donne è stata sottoposta al giudizio del pubblico, unico giudice per il suo ingresso all'interno della Casa per una settimana. Prima di conoscere la decisione del pubblico, Alfonso Signorini concede a Serena di vedere Pago per qualche minuto, per metterlo al corrente di quanto potrebbe accadere e per un primo rapido incontro. Serena Enardu non nasconde di essere stata gelosa della vicinanza di Pago con Paola Di Benedetto in questi primi giorni. ... Leggi la notizia su ilgiornale

zazoomblog : Grande Fratello Vip 2020 seconda puntata in diretta – Serena chiede scusa a Pago: «Ti ho fatto veramente male» -… - IsaeChia : ‘#GfVip4’, emozionato confronto tra #Pago e #Serena che prima di abbandonare la #Casa prova a baciare il gieffino m… - novasocialnews : 'Grande Fratello Vip', l'incontro tra Pago e Serena Enardu| Lei: 'Scusami perché ti ho fatto male' #novasocialnews… -