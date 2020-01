Gessica Notaro oggi, a tre anni dall’aggressione le foto ‘sconvolgenti’ del prima, durante e dopo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Brucia come fosse ieri eppure sono passati tre anni da quando Gessica Notaro fu sfregiata con l’acido dal suo ex Edson Tavares: è lei stessa a ricordarlo oggi, 10 gennaio 2020, tra le pagine del proprio account Instagram. Un post forte in cui l’ex aspirante Miss Italia mostra un collage di tre immagini in cui è possibile ripercorrere in un attimo il pre e post aggressione. Non senza passare per il culmine del dolore, in cui Gessica non esitò a mostrarsi con tutte le ferite, esteriori ma soprattutto interiori. Gli istanti maledetti che cambiarono per sempre la vita della trentenne riminese non riuscirono tuttavia a strapparle il sorriso, né la voglia di vivere e continuare a lottare. E lo dimostra ancora una volta. Gessica Notaro oggi, le foto prima e dopo l’aggressione con l’acido “E con oggi sono 3 anni. – ricorda Gessica sempre più determinata – Ma non si molla ... Leggi la notizia su urbanpost

gnomini : RT @redazioneiene: “Ho pensato, cazzo, l’ha fatto veramente”. È questo il primo pensiero di Gessica Notaro: il 10 gennaio di 3 anni fa è st… - keyboardor61 : RT @redazioneiene: “Ho pensato, cazzo, l’ha fatto veramente”. È questo il primo pensiero di Gessica Notaro: il 10 gennaio di 3 anni fa è st… - redazioneiene : “Ho pensato, cazzo, l’ha fatto veramente”. È questo il primo pensiero di Gessica Notaro: il 10 gennaio di 3 anni fa… -