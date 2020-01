Geografia delle emozioni: Vienna (Di venerdì 10 gennaio 2020) A Richard Linklater Si era allontanata di qualche metro perciò lui non riuscì a udire il contenuto della conversazione con il marito, ma percepì comunque il tono. Profonda delusione. Prossima alla rabbia. Quando lei si riavvicinò, le chiese se andava tutto bene. Lei rispose di sì. Eppure, il cambiamento era evidente. Lavoravano nello stesso ufficio da ormai due anni, adesso visitavano insieme l’Expo da tre giorni e lui pensava di conoscere tutte le sfumature espressive della sua capa. Ma così non l’aveva mai vista. Agitata. Smarrita. Persino i capelli, sempre perfettamente acconciati grazie a mollette lucide, sparavano da tutti i lati. Lei fissava l’orologio, poi lui notò che il suo sguardo si era posato sul display dei voli. E poi spostato al cartello che spiegava che un tram chiamato CAT portava dall’aeroporto al centro città in soli diciassette minuti. «Sei mai stato a Vienna?», gli ... Leggi la notizia su vanityfair

