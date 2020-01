FX rinnova American Horror Story fino alla tredicesima stagione, intanto ritorna Sarah Paulson (Di venerdì 10 gennaio 2020) FX ha rinnovato American Horror Story fino alla tredicesima stagione. Sarà l’ultima? intanto nella decima tornerà Sarah Paulson. FX ha aperto il suo TCA Winter Press Tour con una notizia per i fan di American Horror Story. La serie è stata rinnovata per tre stagioni (la decima era già stata ordinata in passato), ordine che porterà il totale delle stagioni a 13, almeno per il momento. “Ryan e Brad Fachuk sono dei maestri dell’Horror in televisione, e hanno creato una serie antologica mantenendo il successo per quasi 10 anni,” ha detto John Landgraf, Presidente di FX. Ma la tredicesima stagione sarà l’ultima? alla domanda il presidente di FX, ha risposto: “Sono molto felice di poter continuare a lavorare con Ryan, e in qualche modo sembra molto poetico il fatto che la serie arriverà alla tredicesima stagione“. Riferendosi al numero 13 che nel ... Leggi la notizia su dituttounpop

