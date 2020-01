Furto di gas da riscaldamento: nei guai avvocatessa foggiana (Di venerdì 10 gennaio 2020) Maria Girardi La donna era un volto noto alla giustizia. Solo in Umbria il suo spregiudicato modus operandi le avrebbe fatto incassare almeno 300mila euro Il suo nome non era nuovo alla giustizia. Rosa Federici, avvocatessa foggiana ma residente e con studio a Foligno, è finita nuovamente in tribunale come imputata, questa volta per un Furto e per un conto in sospeso di cinquemila euro con un'azienda fornitrice di gas da riscaldamento. La professionista, che ora ha lasciato la toga e si dedica all'insegnamento, era stata indagata, arrestata, rinviata a giudizio, processata e, nel filone perugino, anche condannata per reati di varia natura. Per la precisione: truffa, millantato credito del patrocinatore e patrocinio infedele. A trascinarla in aula, nel febbraio 2013, una donna che le avrebbe chiesto di rappresentarla in un ricorso al Consiglio di Stato. In un primo momento ... Leggi la notizia su ilgiornale

