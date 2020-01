Fu un abuso amministrativo. Su Salvini le carte del caso Gregoretti parlano chiaro. Il capogruppo M5S in Giunta delle immunità, Evangelista: “L’ex ministro agì da solo, non c’è prova del contrario” (Di venerdì 10 gennaio 2020) I casi Diciotti e Gregoretti non sono neppure lontanamente paragonabili. Su quest’ultimo ci fu “un abuso amministrativo da parte del ministro Salvini”. Parola della capogruppo M5S in Giunta delle immunità del Senato, Elvira Evangelista. Gasparri ha proposto di negare l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Gregoretti, definito nella relazione del tutto simile a quello della Diciotti. I Cinque Stelle voteranno invece a favore del processo, in cosa le due vicende differiscono? “Sono casi molto diversi, è ormai evidente a chiunque abbia letto le carte o anche solo osservato bene i fatti. Nell’estate del 2018 il governo agì in modo unitario per esercitare una pressione forte sull’Unione Europea affinché accettasse il criterio della redistribuzione dei migranti. Gli altri paesi rifiutavano di capire che queste persone non approdano in Italia ma sulle cose meridionali ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

