Francesca De Andrè innamorata: «Convivo con il mio fidanzato Giorgio Tambellini. Ho capito l‘errore fatto» (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Sono andata a convivere con il mio fidanzato Giorgio Tambellini”, Francesca De Andrè, durante la scorsa edizione del Grande Fratello aveva lasciato il fidanzato per il coinquilino Gennaro Lillio. La love story però, una volta usciti dal reality, è finita e l’ex gieffina è tornata fra le braccia di Giorgio. Ed ora, dopo una brave crisi, i due hanno deciso di andare a vivere assieme. Lasciarlo per Francesca è stato uno sbaglio: “Durante la passata edizione del Grande Fratello – ha spiegato in un’intervista a “DiPiù Tv” – lo avevo lasciato, ma solo con il tempo ho capito l’errore che ho fatto”. L’errore secondo lei è stato indotto: “Attraverso dei servizi fotografici costruiti ad arte mi avevano fatto pensare che lui mi stesse tradendo e io, indebolita e fragile, dentro la Casa del Grande Fratello avevo ceduto al corteggiamento del modello Gennaro Lillio. Solo quando sono uscita ho ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

gossipblogit : Francesca De Andrè: 'Convivo con Giorgio. Gennaro è stato superficiale' - zazoomblog : Francesca De Andrè: Convivo con Giorgio. Gennaro è stato superficiale - #Francesca #Andrè: #Convivo #Giorgio. - news_confusenet : Guess My Age, la clamorosa gaffe di Francesca De Andrè: “Ma chi è questo?” -