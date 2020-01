Forte Scossa di Terremoto in Sicilia provincia di Catania a Ramacca (Di venerdì 10 gennaio 2020) Prima delle luci dell’alba in provincia di Catania a Ramacca è stata registrata una Forte Scossa di Terremoto con magnitudo 3.1. Un Terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 9 km E Ramacca (CT), il 10-01-2020 02:24:09 (UTC) 10-01-2020 03:24:09 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.41, 14.79 ad una … L'articolo Forte Scossa di Terremoto in Sicilia provincia di Catania a Ramacca proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

