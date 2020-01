Folgore Acquavella, trasferta contro la Roberto Grimaldi: le parole di Lisanti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Inizia il girone di ritorno nel gruppo B, campano, di Serie C2 di calcio a 5 femminile, un po’ di pari passo con tutti gli altri tornei regionali e nazionali. La Folgore Acquavella sarà di scena, nel settimo turno, sul campo della Roberto Grimaldi, battuta all’esordio in campionato al PalAlento di Omignano Scalo. Le cilentane, che hanno chiuso al secondo posto con 15 punti al giro di boa, dovranno affrontare 4 trasferte e 2 gare interne sino al termine del campionato. A poche ore dal match è Lisa Lisanti, al suo secondo anno di Folgore Acquavella, a parlare della prossima gara delle cilentane, che la vedrà out per infortunio: ​“Domenica inizia il secondo round di questo campionato avvincente. La mia squadra – spiega Lisanti – si sta ponendo con determinazione in ogni partita e sarà all’altezza di fronteggiare ... Leggi la notizia su anteprima24

