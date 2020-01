Foggia, corteo di Libera dopo gli attentati di inizio anno: “Siamo 20mila”. Don Ciotti: “Disinnescare la miccia della rassegnazione” (Di venerdì 10 gennaio 2020) In 20mila con Libera dopo i tre attentati e l’omicidio di inizio anno che hanno fatto ripiombare Foggia nella paura. Tanti erano, venerdì pomeriggio, secondo l’associazione antimafia per le vie del capoluogo dauno per manifestare contro la criminalità organizzata. Al corteo hanno preso parte 370 associazioni, diversi magistrati compreso il procuratore Ludovico Vaccaro, politici, il governatore pugliese Michele Emiliano, la ministra Teresa Bellanova, sindaci arrivati da tutta la Puglia e i famigliari delle vittime innocenti della mafia Foggiana: Nicola Ciuffreda a Giovanni Panunzio da Francesco Marcone (la figlia Daniela è la vicepresidente nazionale di Libera) a Luigi e Aurelio Luciani. Fino all’arcivescovo Luigi Pelvi e il presidente di Libera, don Luigi Ciotti. “Siamo qui per disinnescare la miccia della paura e della rassegnazione. Siamo qui per fare emergere i ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

