Flavio Montrucchio | GF | figli | Alessia Mancini

Per Flavio Montrucchio è un momento d'oro: il conduttore ha debuttato con successo con la quarta stagione di Primo Appuntamento, portando Real Time al 2 % e sta ottenendo ottimi consensi anche con il programma di cucina Bake Off Italia - All Stars Battle. Ma chi è Flavio Montrucchio?Il conduttore è nato a Torino il 15 maggio del 1975 e dopo la maturità scientifica ha lavorato come promotore finanziario. Ma è Filippo Nardi a determinare il suo sliding doors: il conte viene cacciato dalla seconda edizione del Grande Fratello per la sua sfuriata delle sigarette. Il bel Flavio entra e vince al primo colpo, sconfiggendo Lalla nell'ultima puntata.

