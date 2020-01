Fiorentina, Milenkovic: «Iachini bravo. Vlahovic vuole migliorare» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il difensore della Fiorentina Milenkovic ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina: da Commisso a Vlahovic Nikola Milenkovic ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina: «Il presidente Commisso è sempre vicino alla squadra. Ora noi giocatori dobbiamo dimostrare di meritare di più». «Iachini ha grinta e carattere, mi sembra molto bravo come tecnico. Il mister riesce a trasmettere energia positiva. Vlahovic contro l’Inter ha fatto un super gol. vuole migliorare ogni giorno», ha detto il difensore viola ai canali ufficiali della società. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

