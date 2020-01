Fiorentina: Cutrone è arrivato. Domenica in campo contro la Spal (Foto) (Di venerdì 10 gennaio 2020) E' sbarcato a Peretola alle 23,35 di ieri, 9 gennaio. Ad attenderlo il club manager viola Giancarlo Antognoni, il direttore sportivo Daniele Pradè, oltre a uno dei suoi agenti, Giovanni Branchini. La Fiorentina aveva definito in giornata l'ingaggio dell'ex milanista dagli inglesi del Wolverhampton per una cifra intorno ai 16 milioni Leggi la notizia su firenzepost

acffiorentina : Patrick Cutrone è a Firenze ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - FabrizioRomano : La Fiorentina chiude il colpo Patrick Cutrone: prestito con obbligo di riscatto dal Wolverhampton, accordo totale ?? @SkySport #calciomercato - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ? #Fiorentina, trattativa in chiusura per #Cutrone ?? Ultimi dettagli da definire col… -