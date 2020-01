Fiorentina, Commisso: «Cutrone investimento importante. Sugli altri acquisti…» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rocco Commisso ha parlato sulle frequenze di Lady Radio parlando del mercato della Fiorentina e del futuro della società Rocco Commisso ha parlato del mercato della Fiorentina e del futuro del club sulle frequenze di Lady Radio. Queste le parole del presidente viola. Cutrone – «Parliamo di uno degli investimenti più importanti fatti dalla società, spero che possa fare bene e che non stia in panchina visto che l’ho pagato tanti soldi. Nei limiti dei nostri ricavi vogliamo fare grandi cose. Vogliamo fare una squadra più forte per accontentare i nostri tifosi». MERCATO – «Centrocampo e difesa? Non dico niente, forse succederà, forse no. Dipende dai costi. Quando si nominano i giocatori si alzano i prezzi, quindi non voglio sbilanciarmi». PRADÈ – «Un voto? Non ha avuto sei mesi per allestire la squadra, a giugno è stato fatto tutto in maniera veloce. Questo è ... Leggi la notizia su calcionews24

acffiorentina : I???I Domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 16:30, all’interno della Sala stampa 'Manuela Righini' dello Stadio “Art… - Fiorentinanews : #Commisso: 'Sono disposto a fare un grande investimento per lo stadio, ma ci deve essere un ritorno per me e per la… - Fiorentinanews : La richiesta di #Commisso a Nardella: 'Un outlet al posto dello stadio del baseball'. Pierguidi: 'I campini potrebb… -