Fiorentina: come Iachini ha cambiato la squadra (Di venerdì 10 gennaio 2020) Iachini vuole costruire una Fiorentina passiva e contropiedista. A Bologna si è visto un 532 molto prudente senza palla Nel corso della sua prima partita con la Fiorentina, Iachini ha fatto capire l'impronta tattica che intende dare alla squadra. I viola sono infatti scesi in campo con un 532 molto prudente e accorto, con le punte che quasi rinunciavano ad aggredire i difensori avversari. La squadra era corta nella propria trequarti, l'intenzione era quella di aggredire soprattutto in ripartenza. Nei singoli, la svolta principale consiste nella posizione di Pulgar, che Iachini ha schierato non interno ma vertice basso.

